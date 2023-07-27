Adana Demirspor CFR Cluj ile berabere kaldı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada savunmadan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
77. dakikada orta sahadan ceza sahasına sokulan Stambouli'nin pasında Ndiaye topuğuyla meşin yuvarlağı yeniden Stambouli ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
78. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Camora'nın sert şutunda kaleci Karacic gole izin vermedi.
79. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Sava topu kornere çeldi.
Stat: Dr. Constantin Radulescu
Hakemler: Elchin Masiyev xx, Elshad Abdullayev xx, Parvin Talibov xx
CFR Cluj: Razvan Sava xx, Cristian Manea xx, Anton Kresic xx, Arlind Ajeti xx (Vasile dk. 71 x), Ziv Morgan xx (Philip Otele dk. 86 ?), Mario Camora xx, Lovro Cvek xx, Panagiotis Tachtsidis xx (Filip dk. 71 x), Durel Avounou xx, Daniel Birligea xx (Krasniqi dk. 85 ?), Jefte Betancor xx (Yeboah dk. 60 x)
Yedekler: Balgradean, Hindrich, Vasile, Tiru, Deac, Alin Fica, Tudor Lucaci
Teknik Direktör: Andrea Mandorlini
Adana Demirspor: Goran Karacic xx, Jonas Svensson xx, Jovan Manev xx (Gravillon dk. 57 x), Semih Güler xx, Kevin Rodrigues xx, Benjamin Stambouli xxx, Emre Akbaba xx, Younes Belhanda xx (Nani dk. 72 xx), Yusuf Sarı xxx, David Akintola xx (Dorukhan Toköz dk. 87 ?), Cherif Ndiaye xx
Yedekler: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, Yusuf Erdoğan, Gulbrandsen
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Goller: Jefte Betancor (dk. 6) (Cluj), Stambouli (dk. 77) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Sava, Krasniqi, Birligea (Cluj), Manev, Andrew Gravillon (Adana Demirspor) - BÜKREŞ