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Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

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Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçın biletleri satışa sunuldu. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan mücadele, 17 Ağustos Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Adana Demirspor'un Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Mücadele 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te karşılaşacağımız Çaykur Rizespor maçının biletleri bugün saat 19.40'ta satışta" denildi.

Maç biletlerinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün alt 600 TL, kale arkaları alt 235 TL, kale arkaları üst 235 TL, maraton üst 235 TL, maraton alt 470 TL" - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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