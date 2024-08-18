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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi

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Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor, evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik direktörler ise maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor deplasmanın tüm takımlar için deplasman anlamına uygun geçtiğini söyledi. Rakip defansının arkasına yapacakları koşularla pozisyonlara girebileceklerini saptayıp ona göre hazırlandıklarını aktaran Palut, "Maçın ilk yarısı bu opsiyondan çok fazla pozisyon yakaladık. İlk yarı 1-0 bitti. Daha net bir skorla da ilk yarıyı bitirebilirdik. Ama futbol sadece bir hücum oyunu değil, defansif manada da bu bölümde rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıya rakip daha derli toplu başladı. Oyunu bir süre kontrol ettiler. Biz önde baskıdan vazgeçip biraz daha topun arkasında kaldık. Bu negatif yönümüzdü ama ikinci yarının ortasından itibaren tekrar oyuna girdik, pozisyonlar yakalamaya başladık, 2-0'ı bulduk. Ondan sonra rakip biraz demoralize oldu. Biz oyunu kontrolünü elimizde tuttuk. Son dakika penaltı golüyle de karşılaşmayı 2-1 kazandık. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım gösterdikleri performansla bu üç puanı hak ettiler" diye konuştu.

MICHAEL VALKANIS: TAKIMIN DAHA İYİ OLACAĞINDAN EMİNİM

Adana Demirspor Teknik Michael Valkanis, maçın başlangıç şeklinin kendileri için düş kırıklığı olduğunu, ilk yarı istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade etti.

Maçın ikinci yarısında takımın reaksiyon verebildiğini, daha iyi bir performans sergilediğini aktaran Valkanis, "İkinci yarı ne olursa olsun takımım bir daha iyi bir performans sergiledi. Daha durumu düzeltti. Sonuçta sonuç bizi mutlu etmedi ne olursa olsun galip gelmek istiyorduk ama halen daha mutluyum. Çalışarak ve daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından kesinlikle eminim" dedi.

"BEN HARRY POTTER DEĞİLİM"

Gazetecilerin "Takımın transfer tahtası kapalı. Mevcut kadroyla sezon sonunda takımı nerede görüyorsunuz?" sorusuna gülerek cevap veren Valkani, şöyle devam etti:

"Ben Harry Potter değilim. Bunu söylemek için çok erken. Ne olacağı konusunda bir şey söyleyemem ama şunu çok net söyleyebilirim ki bu takımla birlikte çok yol katedebiliriz. İyi anlamda çok şeyler yapabiliriz. Geçen hafta bunu özellikle ikinci yarıda takımının duruşuyla ilgili çok iyi bir şekilde gösterdik. Ben oyuncularıma tamamen güveniyorum. Çünkü bunu antrenmanda da gördüm. Kendilerinin yüzde 100'ünü veriyorlar. Elinden geldiğince çok çalışmaya çalışıyorlar. Zaten şunu söyleyebilirim ki elimizdeki kadroyla birlikte şu anda sezon sonunda nerede bitireceğimizi söylemek çok erken. Bugün de ilk yarı benim için bir hayal kırıklığı olsa da takımın ikinci yarı vermiş olduğu reaksiyonlarından memnunum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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