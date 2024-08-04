Adana Demirspor, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında gerçekleştirdiği antrenmanlar ile devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden mavi-lacivertli ekip, 10 Ağustos Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. - ADANA