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Adana Demirspor Bolu kampına başladı

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Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu kampına başladı. Mavi-lacivertli ekip, 22 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek.

Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Bolu kampı başladı. Mavi-lacivertli ekip 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

Süper Lig'de geçen sezonu 44 puanla on ikinci sırada tamamlayan mavi-lacivertli ekipte 2024-2025 sezonu hazırlıkları, dün yardımcı antrenör Nedim Askeri'nin yönetimindeki ilk idmanla Bolu'da başladı. Adana Demirspor, 22 Temmuz'a kadar Bolu kampına devam edecek ve sezon hazırlıklarının ikinci etabına 23 Temmuz'da İtalya'da devam edecek. Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Napoli ve Bari ile hazırlık maçı yapacak olan güney temsilcisi, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayıp Adana'ya dönecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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