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Adana Demirspor Bolu'da antrenmanını tamamladı

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Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürürken günün antrenmanını tamamladı. Takım halinde poz veren mavi-lacivertli ekip, sezon öncesi kamp çalışmalarına devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor günün antrenmanını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde kıyasıya geçen antrenmanın ardından takım halinde poz verildi. Mavi-lacivertli ekibin resmi sosyal medya hesabından da, "Günün antrenmanını tamamladık" notuyla paylaşım yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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