Adana Demirspor Bolu'da antrenmanını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor günün antrenmanını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde kıyasıya geçen antrenmanın ardından takım halinde poz verildi. Mavi-lacivertli ekibin resmi sosyal medya hesabından da, "Günün antrenmanını tamamladık" notuyla paylaşım yapıldı. - ADANA