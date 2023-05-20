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Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Beşiktaş karşılaşması öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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Kaynak: AA / Spor

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