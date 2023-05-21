Adana Demirspor-Beşiktaş maçı 1-1 bitti

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı. Belhanda ve Aboubakar'ın golleriyle geçen ilk yarıda sarı kart da Gedson Fernandes'e çıktı.