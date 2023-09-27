Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve goller haberde yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Müsabaka Adana Demirspor'un 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Niang'ın pasıyla buluşan Yusuf Sarı'nın sağ taraftan yaptığı şutu auta gitti.
59. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda, Emre Akbaba'nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti.
69. dakikada Amir'in kullandığı köşe vuruşunda, Cenk Tosun'un kafa vuruşu üstten auta gitti.
75. dakika Yusuf Erdoğan'ın penaltı noktasına çevirdiği topta Yusuf Sarı'nın şutunu kaleci Ersin ayaklarıyla kurtardı.
76. dakikada sol kanattan gelişen Y. Adana Demirspor atağında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın kısa mesafede yaptığı vuruşla top ağlara gitti
79. dakikada kaleci Vedat'ın hatasında topla buluşan Aboubakar, uzak köşeye plase ile kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu.
89. dakikada sol çaprazda Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Rashica'nın şutunda top ağlara gitti.
90+4. dakikada Yusuf Erdoğan'ın şutunda top direkten döndü.
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Gökhan Bilir
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim (Abdulsamet Burak dk. 80), Dorukhan (Tayfur Aydoğan dk. 60), Emre, Yusuf S., Belhanda ( Yusuf Erdoğan dk. 45), Nani (İzzet Çelik dk. 80), M.Niang (Yusuf Barasi dk. 65)
Yedekler: Murat Eser, İsmail Çokçalış, Deniz Eren Dönmezer, Mustafa Kapı, Aslan Atay
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Beşiktaş: Mert (Ersin Destanoğlu dk. 30), Rosier (Onur Bulut dk. 65), Necip, Colley, Masuaku, Salih (Zaynutdinov dk. 85), Hadziahmetovic, Ghezzal (Muleka dk. 65), Chamberlain (M. Rashica dk. 45), Cenk, Aboubakar
Yedekler: Amartey, Demir Ege, Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Belhanda (dk. 6), Niang (dk. 17), Emre Akbaba (dk. 59), Yusuf Erdoğan (dk. 76) (Adana Demirspor), Aboubakar (dk. 79), Rashica (dk. 89) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor), Necip Uysal (Beşiktaş) - ADANA