Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Belhanda ve Niang'ın attığı gollerle Adana Demirspor ilk yarıyı önde tamamladı.

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Yukatel Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun, Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Beşiktaş : Mert Günok (Dk. 29 Ersin Destanoğlu), Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Cenk Tosun, Aboubakar

Goller: Dk. 8 Belhanda, Dk. 17 Niang (Yukatel Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

6. dakikada Emre Akbaba'dan aldığı topu sağ kanatta süren Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışında çaprazdan yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon'un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

10. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Colley'in kale sahası içinde dokunduğu topu kaleci Vedat Karakuş çelerek gole izin vermedi.

17. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından Semih Güler'in kullandığı serbest atışta topa sahip olan Niang'ın ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

28. dakikada Svensson'un pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan ortasına Salih Uçan'ın ceza sahası içinde uçarak yaptığı kafa vuruşunda, Semih Güler kaleye giden topu çizgi üzerinde kafayla çıkardı.

45+1. dakikada sol kanatta Masuaku'nun kaleci Vedat Karakuş'un kalesini terk etmesini fırsat bilerek yaptığı ortaya Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıyı Adana Demirspor 2-0 önde kapattı.