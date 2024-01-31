Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdı

Y. Adana Demirspor, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olması talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA