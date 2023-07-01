Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Benjamin Stambouli ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor