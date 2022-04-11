Adana Demirspor Başkanı Sancak, yeni spor yasası teklifini değerlendirdi

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Demir spor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeni spor yasası teklifinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sancak, Çukurova Üniversitesinde katıldığı bir söyleşinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmeleri durumunda mutlu olacaklarını aktardı.

Hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Sancak, "Biz Kulüpler Birliği olarak bu noktada eleştirilerimizi söyledik. Kötü niyetli yöneticiler zaten her zaman var olacak. Bundan sonra iyi niyetli yönetici bulmakta zorlanırız. Bütün bileşenleri bir araya getirip tekrar gündeme almak lazım." diye konuştu.

Taraftarların yıldız oyuncu beklentisi ve gelecek sezon uygulayacakları transfer politikası hakkında değerlendirmelerde de bulunan Sancak, "Sadece yıldız oyuncu istemekle olmaz. Önce başkanı motive edeceksin, stadı dolduracaksın. Bu kadar yıldız bize yeter. Sadece ihtiyacımız olan bölgelere takviye yapacağız. Doğru adamları alacağız ve yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçında, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etme ihtimali olduğu hatırlatılan Sancak, "Burada tur atmaya gelirlerse işlerinin kolay olmadığını bilsinler." ifadesini kullandı.

Sancak, haziran ayında yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde Türk futboluna katkı sağlayacak ve ileriye götürecek isme destek verileceğini de sözlerine ekledi.