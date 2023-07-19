Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: 'Nani'yi seyredin'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni transfer Portekizli Luis Nani ile ilgili büyük beklentilerinin olduğunu belirterek, 'Nani'yi seyredin' dedi. Sancak ayrıca, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu fikstürünü değerlendirerek, yoğun bir sezon geçeceğini ifade etti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni transfer Portekizli Luis Nani ile ilgili, "Ondan çok şey bekliyoruz. Nani'yi seyredin." ifadesini kullandı.

Sancak, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu Nani'nin ABD'de oynarken gündemlerine geldiğini belirten Sancak, "O zaman olmamıştı, bu sezon nasip oldu. Biz ondan çok şey bekliyoruz. Nani'yi seyredin." diye konuştu.

Lig fikstürünü değerlendiren Sancak, "Sadece Adana Demirspor için değil herkes için bu sezon yoğun geçecek. İlk olarak Çaykur Rizespor ile oynayacağız. İç sahada oynamamız da iyi oldu. Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu ülkemize hayırlı olsun. Umarım herkesin kazandığı, mutlu olduğu bir sezon geçiririz." dedi.