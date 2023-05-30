Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Montella'nın kalmasından yanayız

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sancak, Montella ile sezon sonu konuşacaklarını ve kalmasından yana olduklarını belirtti. Ayrıca ligdeki şampiyonluk yarışı ve hakemlerin performansı hakkında da konuşan Sancak, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

SPOR Murat Sancak: Montella'nın kalmasından yanayız

'Ligde herkes herkesi yenebilecek durumda'

'Bazı hakemleri kendilerini geliştirmesi gerekiyor'

'Montella ile sezon sonu konuşacağız'

'Ana çekirdek kadroyu koruyacağız

'Ibrahimovic sürekli gündeme geliyor'

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA) - Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Vincenzo Montella'nın durumuyla ilgili olarak, 'Kimseyi zorla bir yerde tutacak değiliz ama ligin bitmesini bekliyoruz, oturup konuşacağız. Kendisi de kalmak isterse biz arzu ediyoruz. Kimseye bir şey diyemem. Biz kalmasından yanayız ama gitmek isterse de zorla tutacak halimiz de yok' dedi.

Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, katıldığı bir spor salonunun açılışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Murat Sancak, 'Hedefimizin gerisinde kalsak bile ligi 4'üncü sırada bitirmek başarıydı. Kalan 3 maçı kaybetsek bile 4'üncülüğümüz garanti. O açıdan çok rahatız, çok iyiyiz. Ama gönül isterdi ki ilk 2'de bitirelim ama olmadı. Seneye bakacağız ama güzel bir sezon geçirdik diyebilirim' diye konuştu.

'LİGDE HERKES HERKESİ YENEBİLECEK DURUMDA'

Ligdeki şampiyonluk yarışı ile alakalı konuşan Murat Sancak, 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettikleri puanlara bakıldığı zaman herkes her yerde puan kaybedebiliyor. Fenerbahçe, Giresunspor'a 5 puan kaptırdı. Ümraniyespor'a 3 puan kaptırdı. İstanbulspor'a puan kaptırdı. Bize de kaptırdı ama öyle diyelim.. Ligde herkes herkesi yenebilecek durumda. O gün hakem şansı, top şansı kimdeyse o tarz faktörlerin de önemli etkisi var' diye konuştu.

'BAZI HAKEMLERİ KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR'

Murat Sancak, Süper Lig'de düdük çalan hakemlerin genel anlamda iyi olduklarını ifade ederek, 'Kendilerini biraz daha geliştirmeleri gerekiyor. Özellikle bazı hakemlerin' şeklinde konuştu.

'MONTELLA İLE SEZON SONU KONUŞACAĞIZ'

Teknik direktör Montella'nın gelecek sezonki durumu hakkında konuşan Sancak, 'İsteyen istediği yere gidebilir. Almak isteyen de alır. Netice itibarıyla kimseyi zorla bir yerde tutacak değiliz ama ligin bitmesini bekliyoruz, oturup konuşacağız. Kendisi de kalmak isterse biz arzu ediyoruz. Kalırsa iyi olur, 2 senedir beraberiz. Giderse yurt dışına gider. Ailesini çok özlüyor. Çocukları orada, buraya getiremiyor. Varsa öyle bir problemi var, onun haricinde olur mu olmaz mı vallahi keyfi bilir yani. Kimseye bir şey diyemem. Biz kalmasından yanayız ama gitmek isterse de zorla tutacak halimiz de yok' dedi.

'ANA ÇEKİRDEK KADROYU KORUYACAĞIZ

Gelecek sezon planlaması ile ilgili çalışmaların 2 aydır sürdüğünü kaydeden Murat Sancak, 'Çekirdek kadroyu koruyup, Avrupa'ya gidersek ona göre transfer politikamız olacak gitmezsek ona göre olacak. Ama ana çekirdek kadroyu koruyacağız' ifadelerini kullandı.

'IBRAHİMOVIC SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR'

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sürekli gündeme geldiğini dile getiren Murat Sancak, 'Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız ki adı bizimle anılıyor. Ben de normal bir insanım. Netice itibarıyla futbol camiasına yeni girmiş 5 yıllık taze bir başkanım' diye konuştu.