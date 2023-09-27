Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: 'Her iki takımı da iyi oyunundan dolayı tebrik ediyorum'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Her iki takımı da iyi oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Maçtan önce böyle bir skorla kazanacağımızı tahmin edemezdik. Futbolcularımız galibiyet alacaklarına inanmışlardı' dedi.

- Murat Sancak: "Futbolcularımız galibiyet alacağına inanmıştı"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak:

"Belhanda'nın gözlerinde ve Niang'ın kafasında şişme var"

"Montella'nın başarılı olacağını düşünüyorum"

ADANA - Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her iki takımı da iyi oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Maçtan önce böyle bir skorla kazanacağımızı tahmin edemezdik. Futbolcularımız galibiyet alacaklarına inanmışlardı" dedi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 4 - 2'lik skorla mağlup etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sancak, "Her iki takımı da iyi oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Maçtan önce böyle bir skorla kazanacağımızı tahmin edemezdik. Futbolcularımızı galibiyeti alacaklarına inanmışlardı. Maçı kazanacaklarını maçtan önce söylemişlerdi. En yaşlısından en gencine kadar bütün futbolcular kenetlenmişti. Yenilmemek önceliğimizdi ama galip geldik ne mutlu bize. Maç 4-0 skora geldiğinde birkaç fırsat daha yakaladık ama kaçırdık. İki takımda fırsatlardan yararlanamadı. Yediğimiz golde kaleci Vedat'ın hatası vardı ama sağlık olsun. Vedat'ın moralini bozmaya gerek yok. İyi bir maç çıkardı. Tebrik ediyorum. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakıp o maçları da kazanarak sezon sonunda çok iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız harikaydı"

Muhteşem bir on ikinci oyuncumuz olduğunu söyleyen Sancak, "Taraftarlarımız harikaydı ama 3-0'dan sonra performansları düştü. Beş veya altı sıfırda olsa ilk dakikalardaki performansla takımı desteklemeye devam etsinler. Taraftarlarda futbolcular gibi mücadele etmeleri gerekiyor" dedi.

"Belhanda'nın gözlerinde ve Niang'ın kafasında şişme var"

Belhanda ve Niang'ın sağlık durumu hakkında konuşan Başkan Sancak, "Belhanda'yı hastaneye gönderdik. Niang'la bir çarpışması oldu. Belhanda'nın gözlerinde bir sorun vardı. Umarım bir şeyi yoktu. Son gelişmeleri alamadık. Niang'da da kafasında bir şişme var. Niang oyuna devam etti ama sonra değiştirmek zorunda kaldı. Onunda başı dönüyordu. Tedavileri devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Montella'nın başarılı olacağını düşünüyorum"

Montella'nın Milli takımın başında olmasını değerlendiren Sancak, "Allah Montella'nın yardımcısı olsun. İyi bir hoca. Muhteşem bir insan. Ondan da zevk alacağımızı da biliyor. Ama yardımcı olmaları gerekiyor. Eğer milli takımın içerisinde hizmetçilik bilmem ne şeylik olursa o da başarısız olur ama Montella'nın başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.