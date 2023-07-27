Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: 'Biz buraya galip gelmek için geldik'

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, deplasmanda CFR Cluj ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Cluj ile deplasmanda oynanan maçı değerlendiren Murat Sancak, "Biz buraya galip gelmek için geldik. Galip gelmek için de her türlü ortam vardı aslında. Ama erken yenilen gol bütün hesapları alt üst etti. Golden önce ve golden sonra net pozisyonlarımız var. O pozisyonlar gol olsaydı biz galip gelmiş olurduk. Artık Adana'daki maçı bekleyeceğiz. Adana'daki maçta İnşallah tur atlarız" dedi.

Süper Lig'e alışmaya çalıştıklarını vurgulayan Sancak, "Daha alışamadık. Öyle Süper Lig'e alışmak kolay değil. 4'üncü oldun diye alışmıyorsun. Daha üzerine koyman lazım, çalışman lazım. Daha zor zamanlar olacak, daha zor dönemler olacak, daha iyi takımlar olacak. Onları da hesap edip en azından sürekli ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde planlarımız var. Allah'ta yardım ederse, arzularımızı yerine getirirsek neden olmasın. Avrupa'ya da yeni alıştık. İnşallah başarılı oluruz. En azından ülkemize puanlar kazandırırız. Futbolcular maçtan önce bu maçı en azından ülkemiz için alın demiştim. İstediler aslında ama olmadı. 1-1'de kötü sonuç değil. Deplasmanda yenilmemek de iyidir. Adana'da bitiririz İnşallah bu işi" diyerek sözlerini noktaladı.