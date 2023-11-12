Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: 'Adana'ya yeni stat şart'

- Murat Sancak: "Hakem maçı iyi yönetti"

ADANA - Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçının ardından, "Hakem genel olarak iyiydi. Maçın gidişatını değiştirecek bir şey olmadı. Ancak zeminle ilgili sorunlarımız var. Adana'ya diğer takımlar için 10-15 bin kişilik yeni bir stadyum lazım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Y. Adana Demirspor evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Maç her yönüyle güzeldi. Maçın kaderini değiştirecek pozisyonlar olmadı. Hakem de güzel maçı yönetti. Şov yapacaksak futbolda gol atılması lazım. Bol gollü beraberlik olsa daha güzel olurdu. Futbolseverlere güzel bir maç izlettik. Her anlamda güzel bir maçtı" diye konuştu.

"Maçın kaderini değiştirecek bir olay olmadı"

Maçın bazı anlarda gerildiğini anlatan Sancak, "Her tarafa müdahale etmeye çalıştım. Hakem genel olarak iyiydi. Maçın gidişatını değiştirecek bir şey olmadı. Fenerbahçeli yöneticiler de aynı kararda" ifadelerini kullandı.

"Adana'ya yeni stat şart"

Adana'ya yeni bir stadyum yapılması gerektiğini de vurgulayan Murat Sancak, daha sonra şunları söyledi:

"Zemin ile alakalı da burada 2 takım oynuyor. Maalesef cuma günü akşam Adanaspor oynadı. Bir de öyle değerli ayaklar geliyor ki ciddi bir sakatlık olursa sahanın 1-2 yıllık maliyetine bedel oluyor. Spor Bakanlığına ilettik. Biran önce çözüm bulunması lazım. Adana'ya 15 bin kişilik ikinci bir stat yapılması lazım. Tek stat kaldırmıyor. Sakatlıklara da sebep verir. Buraya en az 10-15 bin kişilik stat yapılması lazım."

Ayrıca Murat Sancak sıralamadaki yerlerini korudukları içinde mutlu olduklarını söyledi.