Adana Demirspor, Azerbaycanlı kaleciyi kadrosuna katıyor
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Karabağ'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Şahruddin Mahammadaliyev'i transfer etmeye hazırlanıyor. Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve bonservis bedeli ödenmeyecek.
Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, Azerbaycan Milli Takımı ve Karabağ'ın 29 yaşındaki file bekçisi Şahruddin Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Adana ekibinin, Mahammadaliyev için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.
Azerbaycanlı kaleci, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde forma giyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor