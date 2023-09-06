Adana Demirspor, Azerbaycanlı kaleciyi kadrosuna katıyor

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Karabağ'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Şahruddin Mahammadaliyev'i transfer etmeye hazırlanıyor. Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve bonservis bedeli ödenmeyecek.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, Azerbaycan Milli Takımı ve Karabağ'ın 29 yaşındaki file bekçisi Şahruddin Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Adana ekibinin, Mahammadaliyev için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

Azerbaycanlı kaleci, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde forma giyecek.