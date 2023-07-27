Adana Demirspor, Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı

Kluivert'in ilk resmi maçı

Olgucan KALKAN / CLUJ - ROMANYA,- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj'un konuğu oldu. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda 20.30'da başlayan karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev düdük çaldı. Masiyev'in yardımcılıklarını ise Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov üstlendi.

Adana Demirspor'u konuk eden Romanya ekibi CFR Cluj'da geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da geçiren Durel Avounou ilk 11'de görev yaptı. Romanya ekibi, Sava – Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea ve Betancor 11'i ile sahada yer aldı.