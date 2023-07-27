Adana Demirspor Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı
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Adana Demirspor, Romanya deplasmanında CFR Cluj ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında karşılaştı. Yeni transferler yedek kulübesinde yer aldı. Adana Demirsporlu taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Adana Demirspor, Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı
Kluivert'in ilk resmi maçıYeni transferler yedek kulübesinde Adana Demirsporlu taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
Olgucan KALKAN / CLUJ - ROMANYA,- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj'un konuğu oldu. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda 20.30'da başlayan karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev düdük çaldı. Masiyev'in yardımcılıklarını ise Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov üstlendi.Adana Demirspor, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası maçına çıktı. 1994-95 yılında Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadıktan 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen ve sonrasında hedefini Avrupa kupaları olarak Adana Demirspor, Avrupa'daki ilk maçına Romanya deplasmanında çıktı. KLUİVERT'İN İLK RESMİ MAÇI Adana ekibinde geçtiğimiz sezon sonunda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hollandalı Patrick Kluivert getirilmişti. Hollandalı teknik adam, yeni takımıyla 3 hazırlık maçı oynarken, resmi ilk maçında Cluj deplasmanında çıktı.YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDELacivert-mavili ekipte yeni transferler Nani, Gravillon ve Dorukhan Toköz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Adana ekibinde teknik direktör Patrick Kluivert, Cluj karşısında ilk 11'de geçtiğimiz sezon genellikle bir arada oynayan isimleri görevlendirdi. Kaleyi Karacic'e emanet eden Kluivert, savunma dörtlüsünü, Svensson, Manev, Semih Güler ve Rodrigues'ten oluşturdu. Orta alanda Stambouli ve Emre Akbaba'yı sahaya süren Hollandalı teknik adam, hücum hattının sağında Yusuf Sarı, ortasında Belhanda, solunda ise Akintola'yı görevlendirdi. Kluivert'in gol yollarındaki tercih Cherif Ndiaye oldu.BAŞKAN MURAT SANCAK'TAN TAKIMA ÖZEL İLGİKafileyle birlikte Romanya'ya gelen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular ve teknik heyetle yakından ilgilendi. Adana Demirspor'un Romanya kafilesinde başkan Murat Sancak ve yöneticiler de yer aldı. Başkan Murat Sancak, karşılaşma öncesinde takımı otelden uğurladı. Otel kapısında oyuncularla tek tek selamlaşan başkan Sancak, futbolcularına başarılar diledi.ADANA DEMİRSPORLU TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADIAdana Demirspor'un Cluj'a konuk olduğu karşılaşmayı az sayıda Adana Demirspor taraftarı da tribünden takip etti. Gün boyunca Cluj sokaklarında vakit geçiren lacivert-mavili taraftarlar, stadyumdaki yerini alırken, ısınma hareketleri sırası ve maç öncesinde takımlarına destek oldu.CLUJ'DA TANIDIK İSİM
Adana Demirspor'u konuk eden Romanya ekibi CFR Cluj'da geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da geçiren Durel Avounou ilk 11'de görev yaptı. Romanya ekibi, Sava – Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea ve Betancor 11'i ile sahada yer aldı.