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Adana Demirspor, Avrupa hedefiyle Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Adana Demirspor, Avrupa hedefiyle Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor. Sahasında 6'da 6, üst üste 5'inci galibiyetine imza atan mavi-şimşekler, Avrupa hedefi için Fatih Karagümrük deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 60 puanla 4.sırada bulunan Adana Demirspor, sahasında 6'da 6, üst üste de 5. galibiyetini aldı. Son 5 maçta 19 gol atıp, 6 gol yiyen mavi-lacivertli ekip, toplamda 66 gol atarak da ligin en golcü 3. takımı oldu.

Avrupa kupalarına gitme hayaliyle maçlarına çıkan Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanlarla 17 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Adana Demirspor Spor Haberler

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