Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Eren Bozkurt - Spor
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki yenileme antrenmanı yaklaşık 45 dakika sürdü.
AA / Eren Bozkurt - Spor