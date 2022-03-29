Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki yenileme antrenmanı yaklaşık 45 dakika sürdü.