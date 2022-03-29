Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Eren Bozkurt - Spor
Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki yenileme antrenmanı yaklaşık 45 dakika sürdü.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title