Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla son buldu.
Çalışmalarda, milli takım kamplarında bulunan Yunus Akgün, Arijanet Muric, Birkir Bjarnason ve Simon Deli yer almadı.