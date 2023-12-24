Adana Demirspor, Antalyaspor'u mağlup etti

Yusuf KANTARLI ADANA, (DHA)- Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın iki yarısının çok farklı olduğunu belirten Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, İlk ve ikinci yarı, planladığımız gibi değildi. İlk yarıda ofansif tarafı güçlü rakibimizi iyi kontrol ettik. Defansif anlamda farklı durumlarla karşılaştık ve rakibimizi durdurmak istediğimiz pozisyonlarda zorlandık. Daha ilk pozisyonda rakibimiz bize üstünlük sağladı. Bu da oyun planımızda küçük pürüzlere sebebiyet verdi. İkinci yarıya 2-0 geride başlayan bir Antalyaspor vardı. Takım olarak gerekeli reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum. Ofansif oyunda agresif oynayan, beraberliği yakalayıp öne geçmeye çalıştık. Yeterli fırsatları da bulduk. İkinci yarıyı çok iyi oynadık. Buradan puanla ayrılmayı hak ettik diye düşünüyorum. Evinde güçlü bir Adana Demirspor'a karşı istediğimiz oyuncularımız yoktu. Bu bahanelere tabi ki sığınmıyoruz ama sahada bütünlüğü sağlamak adına zorlandık. En azından 1 puan alma adına olağanüstü mücadele gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum? diye konuştu.

ADANA DEMİRSPOR TEKNİK SORUMLUSU CENGİZ HOŞFİKİRER OYUNCULARIMIZIN İSTEĞİ, COŞKUSU HAT SAFHADAYDI

Uzun zamandır galibiyet alamamanın kötü psikolojisiyle sahaya çıktıklarını belirten Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, Kadro derinliğinde problemlerimiz vardı. Oyunu iyi analiz etmeye çalıştık. Rakibimizin kenar oyununun iyi olduğunu biliyorduk. Antalyaspor'un gol yollarını iyi kapattık. Kendi opsiyonlarımızı kurguladık ve sonu da iyi bitti. Oyuncularımızın isteği, coşkusu hat safhadaydı. İsteyen oyuncuların ne kadar gayretli olduklarına şahit olduk. Çok iyi bir ekibimiz var. Çalıştığımız noktalardan golleri bulduk? ifadelerini kullandı.