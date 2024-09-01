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Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Mavi-lacivertli ekip, Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenmanla maça hazırlanıyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan mavi- lacivertliler, bugün Antalyaspor maçının antrenmanına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise rejenerasyon çalışması yapıldı. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı" denildi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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