Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - ADANA