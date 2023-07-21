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Adana Demirspor, Andreaw Gravillon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 25 yaşındaki Andreaw Gravillon ile anlaştığını duyurdu. Guadeluplu defans oyuncusu Gravillon, stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayabiliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 25 yaşındaki Andreaw Gravillon ile anlaştığını duyurdu.

Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Andreaw Gravillon ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi. 25 yaşındaki Guadeluplu defans oyuncusu Andreaw Gravillon henüz 16 yaşındayken Inter altyapısına transfer oldu ve sonrasında Benevento, Pescara, Sassuolo, Ascoli, FC Lorient Stade Reims ve son olarak Torino formalarını giydi.

Stoperin yanı sıra sağ bekte de oynayabilen Gravillon, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Reims ile 15 maç, kiralık olarak forma giydiği Torino ile ise 7 maç olmak üzere toplamda 22 maça çıkmış ve 5 sarı kart görmüştü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Spor Haberler

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