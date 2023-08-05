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Adana Demirspor, Amir Feratovic'i kadrosuna kattı

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Y. Adana Demirspor, Portekiz'de Estrela Amadora forması giyen Amir Feratovic'i kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, 21 yaşındaki Sloven stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Y. Adana Demirspor, Portekiz'de Estrela Amadora forması giyen Amir Feratovic'i kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, 21 yaşındaki Sloven stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Y. Adana Demirspor, 21 yaşındaki stoper Amir Feratovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sloven oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Portekiz Spor Haberler

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