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Adana Demirspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Adana Demirspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Akdeniz, Altay, Spor, Haberler

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