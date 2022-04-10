Adana Demirspor-Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Altay'ı 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Maçın ilk yarısını takımının müthiş oynadığını aktaran Montella, "İkinci yarı başladığında maç bizim için farklı gitti. Biraz daha fazla bireysel oynamaya başladık ve takım oyunundan biraz uzaklaştık, mesafelerimizi de açtık. O yüzden farkı da hemen hissedebildik ve gördük. Genel olarak galibiyet için çok mutluyum." diye konuştu.

Yılmaz: "Maalesef buradan puansız ayrıldık"

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maçın bekledikleri gibi Adana Demirspor'un yoğun baskıyla başladığını dile getirdi.

Maçın ilk 15-20 dakikasından sonra baskıyı kırdıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şanssız bir şekilde defansımızın en iyi oyuncularından biri sakatlandığı ve dışarıda kaldığı 1-2 dakikalık süreçte defansımız arasında bir iletişim eksikliğinden kalemizde golü gördük. Şimdi televizyonda gördüğümüz kadarıyla bir hücum faulü var. Direkten dönüyor ve gol oluyor. Maalesef 2-0 ile devreye girdik. Daha sonra devre arasında gerekli değişikliklerle ikinci yarıya yine iyi başladık, pozisyonlar da bulduk. En sonda golü de bulduk, 2-1'e getirdik. Son 10 dakikada belki de buradan puan ya da 3 puanla da ayrılabileceğimiz bir oyuna dönebilecekti. Yine genellikle Altay'ın başına gelen haksız bir penaltıyla maç 3-1'e geldi. Maalesef buradan puansız ayrıldık. Artık bundan sonra inşallah önümüzdeki maça bakıp Başakşehir ve içeride oynayacağımız Galatasaray maçlarında 3 puanla sahadan ayrılıp yeniden lige tutunmak için bir çaba içine gireceğiz."