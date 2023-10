Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-0 Yendi

Alanyaspor maçının ardından

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) - Süper Lig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve Alanyaspor Yardımcı Antrenörü İsmail Serbest açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Tabii ki de çok memnun olduğum bir sonuç aldık. Beşiktaş galibiyetinden sonra böyle bir sonuç almak, tekrardan dört gol atabilmek gerçekten memnuniyet verici ve konuştuğumuz bütün her şeyi sahada yansıtan takımımızı görmek gerçekten memnun ediyor beni. Sadece ilk on birde oynayan futbolcular değil, yedek kulübesinden giren futbolcular da ilk on birde oynayan futbolcuları sonuna kadar mücadele edip desteklediler. Burada tabii ki de beni çok sevindiriyor. Girdiklerinde de hiçbir şey değişmemiş gibi devam sanki ilk on birde başlamışlar gibi ve bu da çok güzel bir görüntüydü. Ama tabii ki de ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu şekilde bu pozitiflikle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Akabinde de her zaman yere basarak devam etmemiz gerekiyor. Üç kırmızı kartlı Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra takımın toparlamak kolay değil. Herkesin de bildiği gibi Kasımpaşa mağlubiyeti bundan sonra toparlanmak belki çok zorlu gibi gözükse de toparladığımız için bu iki maçta da gerçekten çok memnunum? diye konuştu.

İSMAİL SERBEST: BİZİM ADIMIZA KÖTÜ BİR GECEYDİ

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü İsmail Serbest, büyük umutlarla maça çıktıklarını belirterek, 'Maalesef istediğimiz oyunu ve istediğimiz puanı almadan dönüyoruz. Bizim adımıza kötü bir geceydi. Rakibin en iyi yaptığı, en önemli özellikleri olan geçiş oyununa maalesef çare bulamadık. Bütün hafta bunları çalışmıştık ama çözüm maalesef bulamadık. Bu kadar kolay mağlup olabileceğimizi beklemiyorduk. Tabi yenilebilirsin futbolda var ama bu kadar kolay özellikle ikinci golden sonra oyun tamamen koptu bizim adımıza. Hiçbir şekilde cevap veremedik. Adana Demirspor'un özellikle hızlı oyuncuları ve bireysel becerileri iyi olan oyuncular olması skoru bir anda aleyhinize çevirdi. Artık bu maçı burada bırakmalıyız, cuma akşamı çok önemli bir Karagümrük maçını oynayacağız. Artık bu son iki maçlık bizim için kötü giden gidişata dur demek için elimizden gelen bütün çalışmayı mücadeleyiz göstereceğiz' dedi.