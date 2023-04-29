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Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasını maç yapmadan geçen Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde koordinasyon, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor

Adana Demirspor Spor Haberler

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