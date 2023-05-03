Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon, ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.