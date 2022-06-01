Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı

AA - Koray Kılıç - Spor
 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı

Adana Demirspor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen sol bek Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen sol bek Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Boluspor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Abdurrahim Dursun, Boluspor formasıyla geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 26 maçta forma giydi.

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdurrahim, bordo-mavili ekibin ardından Kırklarelispor ve Bandırmaspor'da da görev aldı.

AA / Koray Kılıç - Spor

Adana Demirspor Spor Toto Boluspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title