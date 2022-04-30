Adana Demirspor, 3 futbolcuyla yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan ile Kaan Kanal ve Lucas Castro ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, oyunculara kariyerlerinde başarılar dilendi.

Açıklamada ayrıca, Mario Balotelli'nin transferiyle iş birliği yaptıkları menajer Mino Raiola'nın vefat nedeniyle ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.