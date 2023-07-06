Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde yapılan çift antrenmanlarla sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan mavi-lacivertli takım, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde günde çift antrenmana çıkıyor.
Futbolcuların kondisyon, koordinasyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı yaklaşık 2 saat süren günün ilk idmanı, yarım sahada çift kale maçla tamamlandı.
Adana ekibi, akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor