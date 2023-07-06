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Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde yapılan çift antrenmanlarla sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan mavi-lacivertli takım, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde günde çift antrenmana çıkıyor.

Futbolcuların kondisyon, koordinasyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı yaklaşık 2 saat süren günün ilk idmanı, yarım sahada çift kale maçla tamamlandı.

Adana ekibi, akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

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