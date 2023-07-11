Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Düzce'de yapılan antrenmanlarla yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, pres ve taktik çalışmaları yaptı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan mavi-lacivertlilerin Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan idmanda; pas, pres ve top kapma çalışması yaptı.
Koordinasyon ağırlıklı ilerleyen antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışıldı.