Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Düzce'de yapılan antrenmanlarla yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, pres ve taktik çalışmaları yaptı.