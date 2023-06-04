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Adana'daki taraftarlar Galatasaray şampiyonluk sevincini yaşadı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Adana'nın Kozan ilçesinde Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile göç yolunda toplanan taraftarlar takımlarına destek vermek ve şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı.

- Adana'daki taraftarlar Galatasaray şampiyonluk sevincini yaşadı

ADANA - Galatasaray'ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesin ardından sokakta kutlamalara katılan Adanalı taraflar Kozan'da ilçe merkezini sarı-kırmızı renklerle donattı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Adana'nın Kozan ilçesinde Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile göç yolunda toplanan taraftarlar takımlarına destek vermek ve şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı. Uzun konvoyların oluştuğu kutlamalarda Galatasaray taraftarları meşaleler ve sloganlar ile takımlarının şampiyonluk coşkusunu kentte yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Kozan Adana Spor Haberler

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