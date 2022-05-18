Adana'da yapılacak 5 spor tesisinin temeli törenle atıldı - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Alman Kalkınma Bankası (KFW) iş birliğiyle Adana'ya yaptırılacak 3 tenis kortu ile birer gençlik merkezi ve futbol sahasının temeli törenle atıldı.

Çukurova Gençlik Merkezi ve atletizm pistindeki törene Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Çetin, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, KFW Ankara Ofis Direktörü Kirk Mindler, öğrenci ve öğretmenler ile davetliler katıldı.

Yavuz Çetin, törende bakanlıkları ile AB ve KFW iş birliğiyle 25 milyon avro değerindeki "Korumasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında 12 ilde gençlik merkezi, spor salonu, yüzme havuzu, basketbol ve futbol sahaları ile tenis kortları olmak üzere 28 tesisin temelinin atılarak hizmete açılacağını dile getiren Çetin, "Adana'da ise 2024 sonuna kadar proje kapsamında 3 tenis kortu, 1 gençlik merkezi ile 1 futbol sahası yapılacak." diye konuştu.

AB Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara da AB olarak hikayesi, geçmişi, niteliği ne olursa olsun tüm çocukların eğitim görme ve becerilerini geliştirme imkanının sunulmasına inandıklarını aktararak, "Yakın tarihlerde UNICEF'in açıkladığı raporda spor aktivitelerinin çocukların öğrenme ve beceri gelişimine olumlu katkı sağladığı görüldü. Her ne kadar çocukların okul ve sosyal medyada vakit geçirmeleri normal görünse de onların hareket etmeleri ve egzersiz yapmaları, sadece beyinlerini değil vücutlarını da güçlendirmelerini sağlamak için sahaya, alana ve altyapıya ihtiyaçları var. Bunları sağlamak da bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

KFW Ankara Ofis Direktörü Kirk Mindler, kente kazandırılacak tesislerin çocukların ve gençlerin hizmetine gireceğini belirterek, bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 3 tenis kortu, 1 gençlik merkezi ve 1 futbol sahasının temeli atıldı.