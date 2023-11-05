Adana'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Sonuçlandı
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Adana'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali tamamlandı. 43 ilden 70 sporcu katıldığı şampiyonada yapılan 6 atlayış sonucu dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Adana'da dün başlayan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali sona erdi.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de dün başlayan şampiyonanın finaline 43 ilden 70 sporcu katıldı.
Şampiyonanın ikinci gününde hazırlıklarını tamamlayan sporcular, kalkış yaparak hedefe inmeye çalıştı.
Şampiyonada yapılan 6 atlayış sonucu dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: AA / Spor