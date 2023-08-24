Adana'da Trafik Kurallarına Uyma ve Yaya Geçidi Kullanımı İçin Bilgilendirici Broşürler Dağıtıldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adana'nın farklı noktalarında yaya geçidi uygulaması yaparak sürücüleri ve yayaları bilgilendirdi. Polis, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek için uyarılarda bulundu ve kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Adana halkı ise uygulamadan memnun kaldı.

Adana'nın farklı noktalarında polis tarafından trafik kurallarına uyma ve yaya geçidi kullanımına ilişkin bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehrin bir çok noktasında yaya geçidi uygulaması yaptı. Polis bu konuda hem sürücüleri hem de yayaları uyardı. Polis konuyla ilgili yaya ve sürücülere broşür dağıttı.

Polis özellikle yaya geçitlerinde sürücülerin durmaması ya da yayaların birden yola çıkması nedeniyle oluşan ölümlü ya da yaralanmalı kazaların önüne geçmek için uyarıda bulundu. Polis ayrıca sürücü ve yayaların kurallara uymadıkları taktirde 1917 TL idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Trafik ekiplerinin yayalara ve araç sürücülerine yaya geçidi kuralı ile ilgili bilgiler alan Adana halkı uygulama ve denetlemeden memnun kaldı. - ADANA