Adana'da Spor Toto Olimpik Deneme Yürüyüş Yarışmaları'nda Türkiye Pist Rekoru Kırıldı

Adana'da düzenlenen Spor Toto Olimpik Deneme Yürüyüş Yarışmaları'nda 20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Hayrettin Yıldız, 10 bin metre Türkiye pist rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serinevler Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonda atletler madalya mücadelesi verdi.

Yarışları kadınlarda Ayşe Tekdal, erkeklerde ise Mazlum Demir kazandı.

20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Hayrettin Yıldız, 40.26.5 derecesiyle Mazlum Demir'e ait 10 bin metre yürüyüş Türkiye pist rekorunu kırdı.

Yarışmalarda dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

18 yaş altı kadınlar:

1 - Şerife Berra Güven

2 - İkra Sena Kılınç

3 - Sinem Yurt

18 yaş altı erkekler:

1 - Furkan Yaran

2 - Abdullah Beğce

3 - Serdar Yalçın

20 yaş altı kadınlar:

1 - Emine Ceylan

2 - Tülin Ek

3 - Esma Öztekin

20 yaş altı erkekler:

1 - Hayrettin Yıldız

2 - Diyar Bayram

3 - İlhan Gövce

Büyük kadınlar

1 - Ayşe Tekdal

2 - Şükran Ayaz

3 - Rojbin Şay

Büyük erkekler

1 - Mazlum Demir

2 - Ozan Bayram

3 - Mikail Dere