Adana’da Spor Federasyonları ile Toplantı Düzenlendi

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Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ildeki federasyon temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirerek sporun yaygınlaştırılması için ortak akıllı çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Adana'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ilde faaliyet gösteren federasyonların temsilcileriyle toplantı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, sporun yaygınlaştırılmasında temsilciliklerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Kentte sporu daha ileriye taşımak için birlikte hareket etmenin önemine değinen Loğoğlu, ortak akılla çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

Yıl boyunca yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, gelecek yıl planlanan organizasyonlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Spor
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