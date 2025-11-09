Haberler

Adana'da Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası Tamamlandı

Güncelleme:
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası, ödül töreni ile sona erdi. Yarışmada Ufuk Uslu birinci, Halil Kozanoğlu ikinci, Tarık Demirgen ve Murat Herem üçüncü oldu.

Örcün Kamp Alanı'nda düzenlenen yarışmada, karma kategorisinde Ufuk Uslu birinci, Halil Kozanoğlu ikinci, Tarık Demirgen ile Murat Herem ise üçüncü oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, törende yaptığı konuşmada, Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası ile bu yılki organizasyonları tamamladıklarını söyledi.

Organizasyonda dereceye giren sporcuları tebrik eden Toksöz, "Bizler, ata mirası bu sporu yaşatmak adına sizler gibi gönüllü, vatansever ve milletini seven insanlarla, sporcularla birlikte inşallah ileriye dönük hedeflerimizi gerçekleştirmek için bu yolda yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Turnuvada şampiyon olan Ufuk Uslu da organizasyonun başarılı olduğunu belirtti. Mutlu olduğunu ifade eden Uslu, "Bizim için önemli olan, burada ecdadın yadigarını yaşatabilmek. Amacımız da budur. İnşallah bir gün herkes ok atar." dedi.

Konuşmaların ardından 18 yaş üstü 92 lisanslı sporcunun katıldığı kupada, derece alanlara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
