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Adana'da Protokol Üyeleri ve Basın Mensupları Futbol Maçı Yaptı

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Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ile basın mensupları arasında futbol maçı düzenlendi. Müsabaka 4-4 berabere sona erdi.

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ile basın mensupları futbol maçı yaptı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca (ASKF) organize edilen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın temsili başlama vuruşunu Vali Yavuz Selim Köşger yaptı.

Vali Köşger, etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, takımlara başarı diledi.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan da güzel bir stadyumda gazetecilerle maç yapmanın keyifli olduğunu söyledi.

Müsabaka 4-4 berabere sona erdi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Engin Kanber de katıldı.

Kaynak: AA / Spor

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