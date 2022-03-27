Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı - Haberler

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Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.

Tarihi Büyüksaat önünden başlayan 10 kilometrelik koşuya, yaklaşık 1000 sporcu katıldı.

Rengarenk taç ve şapkalar takan sporcular, Seyhan ve Fuzuli caddeleri ile Kasım Gülek ve Özdemir Sabancı bulvarlarını takip ederek Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışmayı, kadınlarda Anna Lopez birinci, Burcu Çinçin ikinci ve Bahar Özaçar üçüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde ise Koray Het birinci, Mesut Akpınar ikinci ve Hamit Ökten üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

AA / Eren Bozkurt - Spor

Portakal, Seyhan, Kasım, Adana, Spor, Haberler

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