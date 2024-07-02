Adana'da Yüzlerce Taraftar Milli Takıma Destek Verdi

Adana'da yüzlerce taraftar kent meydanına kurulan dev ekranlarda coşkuyu yaşadı.

Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde kent merkezlerine kurulan dev ekranlarda A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için yüzlerce Adanalı bir araya geldi. Türkiye ile Avusturya arasında yaşanan mücadelede A Milli Takıma destek olmak isteyen yüzlerce vatandaş aileleri ile birlikte Milli maç heyecanına ortak oldu. "Kırmızı, Beyaz Türkiye" sloganları ile milli takımı destekleyen vatandaşlar maçın ilk dakikalarında gerçekleşen gol ile büyük sevinç yaşadı.

Feke ilçe stadyumunda ve Kozan Şehit Kubilay parkında bir araya gelen vatandaşlar tezahürat ve alkışları ile milli takımı desteklerken Türk bayrakları ve meşaleler ile büyük coşku yaşanıyor. Heyecanla milli maçı takip eden vatandaşlar her gol pozisyonunda büyük heyecan ve alkışlar ile milli takıma destek veriyor.

Milli takıma destek için gelen Can Karaoğlan büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, "Bu süreçte ülke olarak, tek yürek olarak bir araya gelip milli takımımıza destek vermek için meydanlarda bir araya geldik" dedi. - ADANA