Adana'da Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı

Adana'da Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Adana'da binlerce Galatasaray taraftarı, araçlarıyla konvoy oluşturup, kentin en işlek caddelerinde şampiyonluk turu attı. Konvoylarla şampiyonluk turu atılırken, bazı taraftarlar ise Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda toplandı. Sarı-kırmızı forma, bayrak ve atkılarla alanı dolduran Galatasaraylılar, meşale yakıp, marş ve tezahüratlarda bulundu. İl genelinde şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023