Adana'da eğitim gören yabancı öğrenciler futbol turnuvasında buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da eğitim gören yabancı öğrenciler futbol turnuvasında buluştu

AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
 - Güncelleme:
Adana'da eğitim gören yabancı öğrenciler futbol turnuvasında buluştu

Adana'da eğitim gören yabancı öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da eğitim gören yabancı öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi.

Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "5. Mini Dünya Kupası Futbol Turnuvası" Adana Erkek Öğrenci Yurdu halı sahasında başladı.

Turnuvanın başlama vuruşunu Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Ahmet Bozan yaptı.

Turnuvanın ilk gününde Orta Asya - Yemen ile Pakistan - Batı Afrika takımları arasında maç yapıldı.

24 Mayıs'ta sona erecek turnuvada toplam 120 sporcudan oluşan 12 takım mücadele edecek.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Dünya Kupası, Çukurova, Futbol, Adana, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title