Adana'da düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon takıma ödülleri verildi

Adana'da düzenlenen liselerarası voleybol turnuvasında birinci olan takıma kupalarını ve madalyalarını İl Emniyet Müdürü Doğan İnci takdim etti. Turnuvada dereceye giren takımlar ise Toplum Destekli Polisler tarafından Bursa-Çanakkale gezisine götürülecek.

- Adana'da liselerarası voleybol turnuvası nefes kesti

Turnuvanın şampiyonuna kupayı İl Emniyet Müdürü Doğan İnci verdi

ADANA - Adana'da liselerarası düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon olana takıma kupasını ve madalyalarını İl Emniyet Müdürü Doğan İnci verdi. Turnuvada, birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar, Toplum Destekli Polisler tarafından Bursa- Çanakkale gezisine götürülecek.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı' ve 'Hayallerimiz Renkleniyor' projesi çerçevesinde voleybol turnuvasına katılan okullara forma ve ayakkabı hediye edildi.

16 maçın yapıldığı turnuvada final maçı Adnan Menderes Spor Salonu'nda gerçekleşti. Final maçında Sabancı Kız Meslek Lisesi ve Hümeyra Ökten Kız İmam-Hatip Lisesi karşılaştı. Karşılaşmada Sabancı Kız Meslek Lisesi 3-1'lik skorla birinci oldu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederken şampiyon takıma madalyalarını ve kupalarını takdim etti.

Turnuvada birinci olan Sabancı Kız Meslek Lisesi, ikinci Hümeyra Ökten Kız İmam-Hatip Lisesi ve üçüncü olan Seyhan İsmet İnönü Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde takımda yer alan öğrenciler Toplum Destekli Polislerle birlikte Bursa-Çanakkale illerine geziye gidecek.